Im Rahmen der Business Messaging Conference „Conversations“ hatte Meta die News verkündet. Mithilfe der WhatsApp API können Unternehmen und Entwickler:innen binnen Minuten auf Lösungen der cloud-basierten WhatsApp Business Platform zugreifen und ihre eigenen Angebote direkt dort entwickeln. Beispielsweise, wenn es um die Personalisierung von Ansprachen, Angebotsdarstellungen und dergleichen geht. Auf diese Weise soll auch die Antwortzeit im Kontext von Geschäftsnachrichten optimiert werden.

We are launching our new WhatsApp Cloud API! Now any business or developer can easily build directly on top of WhatsApp to customize their experience and speed up their response time to customers. Can’t wait to see what you build on WhatsApp! https://t.co/ZhBbuvzAyE