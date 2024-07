„Persönlich, leistungsfähig und privat“ – so beschreibt CEO Tim Cook Apple Intelligence, die umfassende Gen-AI-Lösung, welche noch in diesem Jahr in diverse Apple Apps integriert werden soll. Die KI kann nicht nur eigenständig E-Mails schreiben, sondern auch Bilder erstellen und Fragen beantworten. Funktionieren soll das alles dank der integrierten Dienste von OpenAI.

Nun wurde bekannt, dass das Unternehmen Apple Intelligence nicht nur für den Mac, das iPhone und das iPad bringen will, sondern die Integration der KI auch im Mixed Reality Headset Vision Pro plant. Dies berichtet Mark Gurman für Bloomberg. So soll Apple aktuell daran arbeiten, die neuen KI-Features für das Headset bereitzustellen. Bis die Funktionen bei den Headset Usern ankommen, könnte es allerdings noch etwas dauern – frühestens nächstes Jahr könnte es so weit sein.

Die Vision Pro, welche seit Februar 2024 auf dem Markt ist, ist nicht nur als Entertainment Gadget gedacht, sondern soll die User auch bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. In diesem Kontext könnten die Apple Intelligence Features wie Schreibhilfen und Chatbots eine interessante Stütze darstellen. Ab dem 12. Juli gibt es das Gerät auch in Deutschland.

Im Kontrast zu Apples Vision Pro, welche ab einem stolzen Preis von 3.499 US-Dollar zu haben ist, können AR-Interessierte Metas Quest Headsets für teils deutlich weniger als 1.000 Euro erwerben. Ähnlich wie Apple möchte auch Meta generative KI mit VR, AR und MR (Mixed Reality) kombinieren – speziell im Gaming-Kontext. Das geht aus einer Stellenanzeige im Bereich Emerging Tech (GenAI) hervor, welche das Unternehmen kürzlich auf LinkedIn geteilt hat. Dort schreibt Meta:

You will be working as a leader within the Meta Metaverse Content leadership team to help map out a GenAI strategy for games. […] The emphasis will be on Horizon, with support across VR, MR, and AR, but may also include non-Meta platforms such as Mobile and PC.