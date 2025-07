Es sind eigentlich Dokumente, die nur für die interne Ansicht gedacht waren, welche über Metas initiative agierende AI Chatbots informieren. Doch dem Business Insider liegen die geleakten Dokumente vor und so berichtet der Publisher über Richtlinien der Datenfirma Alignerr, die mit dem Projekt des Tech-Konzerns in Zusammenhang stehen. Demnach können personalisierbare Bots von sich aus auf User auf Facebook, Instagram oder WhatsApp zugehen, um sie in eine Konversation zu verwickeln. Und sie können ebenso Follow-up-Fragen stellen – denn sie erinnern sich an jegliche vorherige Interaktionen. Das könnte nach Mark Zuckerbergs Vorstellung der Loneliness Epidemic entgegenwirken, birgt gerade in diesem Kontext aber auch Gefahren. Und Meta selbst könnte neben der User-Bindung noch die Monetarisierung im Sinn haben. Personalisierte Chatbots könnten ein guter Touchpoint für Werbung sein.

Ein Beispiel für eine Nachricht, die ein AI Bot namens The Maestro of Movie Magic an einen User schicken könnte, ist aus den Dokumenten von Alignerr erkenntlich. Darin heißt es:

I hope you’re having a harmonious day! I wanted to check in and see if you’ve discovered any new favorite soundtracks or composers recently. Or perhaps you’d like some recommendations for your next movie night? Let me know, and I’ll be happy to help!