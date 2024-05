Schon seit einiger Zeit setzt Spotify verstärkt auf die Integration von GIFs und Videoinhalten. 2023 wurde beispielsweise ein Home Feed à la TikTok eingeführt. Das Unternehmen selbst nannte es „eine der einschneidendsten Entwicklungen seit der Gründung des Streaming-Dienstes“: Im TikTok-artigen Design können User vertikal Empfehlungen für Songs und Hörbücher, Podcasts und dergleichen durchswipen, die automatisch abgespielt werden. Dabei können Videos und GIFs im Feed auftauchen.

Schon ein Jahr zuvor waren auch in Deutschland die Video-Podcasts eingeführt worden. Inzwischen tauchen mit Clips auch Kurzvideos von bis zu 30 Sekunden Länge auf der Plattform auf.

Während diese bisher in der Regel nur mit Alben, Songs und dem eigenen Profil verknüpft werden konnten, tauchte kürzlich auch ein Test auf, der die Clips in Playlists anzeigt.

Die Relevanz von Video-Content ist für Spotify unzweifelhaft. Im vergangenen Jahr erklärte uns Saruul Krause-Jentsch, Head of Podcast im DACH-Bereich bei Spotify, im Interview:

Neben Video-Podcasts, die als „neuer Standard“ etabliert werden sollen, setzt die Plattform anscheinend auch stark auf Künstler:innen-Clips im Musikkontext. Denn die Clips tauchen inzwischen auch auf Playlist-Seiten auf. Davon berichtet Stuart Dredge für Music Ally. Demnach können die Kurzvideos als swipeable Karussell mit Videos über einer Playlist auftauchen – wie im Fall der Artists Sabrina Carpenter and Benson Boone.

Dabei sind die Videos mit den Tracks in der Playlist verbunden, sie wurden womöglich explizit in Verbindung mit diesen Songs hochgeladen. Dieser erste Hinweis könnte ein Fingerzeig für noch mehr Video-Content auf Spotify sein. Im jüngsten Earnings Call erklärte CEO Daniel Ek bereits:

[…] we’re going to add as many ways that we can to improve the discovery of Spotify. So you saw us in the quarter add music videos. You’re going to see music clips in a bigger way. You can already today, if you open up the apps, start seeing more and more videos on the music side where artists are engaging with fans. Those in a similar way, like a Reels product that TikTok did a few years ago.