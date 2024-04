Künstliche Intelligenz durchdringt zunehmend unseren Alltag und ist in vielen Programmen bereits zu finden. Spotify, einer der führenden Musik-Streaming-Dienste, setzt nun einen neuen Standard in der Art und Weise, wie Nutzer:innen Musik entdecken und genießen können. Nach dem Erfolg der eigenen KI-DJ-Funktion, einem innovativen Guide zur Entdeckung neuer Musik und Podcasts, geht Spotify jetzt einen Schritt weiter und zeigt neue Möglichkeiten für die Erstellung von Wiedergabelisten mit Hilfe von KI.

Die KI-DJ-Funktion, die auf der Technologie von OpenAI basiert, hat es Nutzer:innen bereits ermöglicht, personalisierte Musikempfehlungen zu erhalten, indem sie ihren Musikgeschmack analysiert und sowohl neue als auch alte Playlists durchsucht.

Auf dem eigenen Blog kündigte Spotify kürzlich an, den Nutzer:innen eine weitere KI-Funktion anzubieten: KI-generierte Wiedergabelisten, die auf der Grundlage schriftlicher Anweisungen erstellt werden können. Im Dezember 2023 bestätigte Spotify, dass das Unternehmen die KI-gesteuerte Erstellung von Wiedergabelisten testet, nachdem ein TikTok-Video der Funktion aufgetaucht war, in dem gezeigt wurde, wie ein User in einer ChatGPT-ähnlichen Funktion eine Playlist erstellte. Diese neue Funktion soll den Usern dabei helfen, ihre musikalischen Vorlieben zu erkunden und Neues zu entdecken.

Die Erstellung der KI-Playlists funktioniert ähnlich wie bei ChatGPT: Nutzer:innen geben schriftliche Anweisungen in natürlicher Sprache ein, die auch Gefühls- und Stimmungslagen berücksichtigen können. Diese Prompts können von konkreten Genre- oder Zeitrahmenwünschen bis hin zu kreativen Anforderungen wie „Lieder, um meiner Katze ein Ständchen zu bringen“ oder „Beats, um eine Zombie-Apokalypse zu bekämpfen“ reichen. Das Besondere dabei ist, dass sogar Emojis als Teil der Eingabeaufforderungen verwendet werden können, wie in dem Blog-Beitrag beschrieben wird:

You can use prompts that reference places, animals, activities, movie characters, colors, even emojis! The most successful playlists are generated with prompts that contain a combination of genres, moods, artists, or decades. It’s a brand-new tool, and it is still in beta, so we’ll continue to iterate and innovate on the experience. Stay tuned on what’s to come!