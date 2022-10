Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, auch wenn einige Menschen so handeln, als wäre es so. Um Unternehmen beim Schutz ihrer geistigen Eigentumsrechte auf Facebook und Instagram zu unterstützen, launchte Meta kürzlich eine neue IP Reporting API und baut die Funktionen des Brand Rights Protection Tools, das Meta 2021 eingeführt hatte, weiter aus. Amazon launchte bereits im Jahr 2020 ein Programm, dass Brands in Europa in derlei Belangen unterstützt: Den Intellectual Property Accelerator.

Meta führt eine neue IP API ein, um es Rechteinhaber:innen leichter zu machen, potenzielle Verletzungen ihrer geistigen Eigentumsrechte zu melden. Meta erklärt in der Ankündigung:

Today, we’re announcing a new Intellectual Property (IP) Reporting application programming interface (API) as part of our ongoing efforts to help businesses protect their intellectual property rights across Facebook and Instagram. The IP Reporting API allows rights holders to efficiently report content they believe violates their intellectual property rights.