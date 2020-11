Amazon launcht ein neues Programm, dass Brands in Europa dabei unterstützen soll, ihr geistiges Eigentum zu schützen: Den Intellectual Property Accelerator (IP Accelerator). Mit diesem Programm können kleine und mittlere Unternehmen (KMU) einfach und ohne großen finanziellen Aufwand ihre Marke registrieren und schützen. So soll möglichen Brand-Kopien oder Produktfälschungen entgegengewirkt werden. Amazons IP Accelerator steht ab sofort allen Verkaufspartnern in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigtem Königreich zur Verfügung.

Über Amazons IP Accelerator werden die Unternehmen mit Anwaltskanzleien verbunden, die sich auf gewerbliche Schutzrechte spezialisiert haben. Amazon erklärt:

Diese unterstützen die Brand beispielsweise bei der Registrierung der eigenen Marke oder beraten KMU, was beim Schutz des geistigen Eigentums zu beachten ist. Dabei fallen für die Unternehmen keine Kosten an, die an Amazon gehen. Lediglich die Anwaltskanzlei muss für deren Dienste direkt vom Kunden bezahlt werden. Francois Saugier, Vice President for EU Seller Services bei Amazon, sagt in einer Pressemitteilung:

We know from our conversations with small business owners that there is often confusion about why IP rights are important and how sellers can secure them. As part of our broader commitment to supporting small businesses, we have set up IP Accelerator to make the IP registration process as easy and as affordable as possible for entrepreneurs in the early days of their businesses.