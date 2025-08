Das Thema Superintelligenz hängt wie eine bedeutungsschwangere Wolke über den jüngsten Entwicklungen bei Meta. Laut Zuckerberg soll sie alles, was der Konzern tut, künftig optimieren können. Die KI-Entwicklung Metas in in vollem Gange, Llama 4.1 und 4.2 sind weit fortgeschritten, mit Scale AI-Gründer Alexandr Wang arbeitet aktuell einer von vielen Top-KI-Expert:innen im Lead an neuen AI-Themen im Superintelligence Labs Team.

Doch schon jetzt zeigen sich viele positive Aspekte der KI-Integration Metas, die von der Nutzungsmöglichkeit der Llama-Modelle über Voice Chats mit der Meta AI und Bild- oder Videogenerierungen bis hin zu KI-gestützten Content-Vorschlägen für Creator (etwa auch in der neuen App Edits) und Advertiser im Rahmen von Advantage+-Kampagnen und Co. Im Earnings Call erklärte Zuckerberg, dass man dank KI-gestützter Optimierungen in Q2 die Ad Conversions auf Instagram um fünf und auf Facebook um drei Prozent erhöhen konnte. Auch die Nutzungszeiten auf den Plattformen wurden – ebenso wie auf Threads – mithilfe von AI optimiert.

[…] AI is significantly improving our ability to show people content that they’re going to find interesting and useful. Advancements in our recommendation systems have improved quality so much that it has led to a 5% increase in time spent on Facebook and 6% on Instagram just this quarter […].

Meta könne Usern deutlich besser zeigen, was sie sehen wollen, meint der Gründer. Insgesamt sieht Mark Zuckerberg fünf große Entwicklungsräume für die KI im eigenen Konzern. Neben der Verbesserung der Plattform-Experience für User durch optimierte Vorschläge und erweiterte Advertising-Lösungen stehen Business AI Messaging, die Meta AI als AI Companion und KI-Geräte im Fokus. Zuckerberg glaubt, dass bald alle Unternehmen AI Messaging anbieten werden, genau wie eine E-Mail-Adresse als Kontakt. Die Meta AI, schon jetzt mit über einer Milliarde Usern, soll weiterentwickelt werden, während KI-Geräte wie die Smart Glasses in Kooperation mit Ray-Ban für noch mehr Einsatzoptionen im Alltag sorgen sollen. Die Zeichen stehen in diesem Kontext auf die Individualisierung von Usern, die letztlich dank der Superintelligenz noch mehr Möglichkeiten und Freiheiten an die Hand bekommen sollen. Doch das hat einen Preis.

Eine Neue „Ära der Menschheit“, eine Ära des „individuellen Empowerments“ möchte Mark Zuckerberg mit der Superintelligenz hervorbringen. Dabei soll diese per definitionem die menschliche Intelligenz in jeglicher Weise überschreiten. Das bringt auch einige Gefahrenpotentiale mit sich, wie der Meta-Chef betonte.

[…] And then obviously as you approach real superintelligence, I think there is a whole different set of safety concerns that I think we need to take very seriously that I wrote about in my note this morning. But I think the bottom line is, I would expect that we will continue open sourcing work […].

Da die Superintelligenz zu allen kommen soll, ist der Gedanke ans Open Sourcing naheliegend. In seiner persönlichen Botschaft schreibt Zuckerberg von der persönlichen Superintelligenz, die die Kreativität und Verbindung auf individuellen Levels fördert, weil sie diverse Software-Aufgaben übernehmen kann. So steht im Text unter anderem:

[…] As profound as the abundance produced by AI may one day be, an even more meaningful impact on our lives will likely come from everyone having a personal superintelligence that helps you achieve your goals, create what you want to see in the world, experience any adventure, be a better friend to those you care about, and grow to become the person you aspire to be.

Meta’s vision is to bring personal superintelligence to everyone. We believe in putting this power in people’s hands to direct it towards what they value in their own lives […].