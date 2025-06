Mehr als 3,4 Milliarden Menschen nutzen täglich eine der Apps aus der Meta App Family. Der Tech-Konzern zählt nicht nur als Social-Media-Primus, sondern gilt ebenso als zentraler Player für die AI-Entwicklung. Die Meta AI soll, wenn es nach CEO Mark Zuckerberg geht, zur meistgenutzten KI-Assistenz der Welt avancieren – und hat bereits über 700 Millionen monatlich aktive User. Für diese KI gibt es inzwischen eine dedizierte App, User können sie auch in der EU endlich einsetzen und auf WhatsApp, Instagram oder Facebook mit ihr interagieren. Dabei liefert Meta für diese Kontexte – ie letztlich für die massenhafte Datengenerierung damit das KI-Training dienen können – immer neue Funktionen. Dazu gehören das Feature Forward to Meta AI für WhatsApp-Nachrichten und das KI-Editing für Videos via Edits.

Während Meta zudem ab 2026 die Werbekampagnen im lukrativen eigenen Advertising-Kosmos mit KI vollautomatisiert anbieten und damit die ganze Branche umkrempeln möchte, setzt der Konzern auf immer neue KI-Modelle und Förderoptionen. Deshalb läuten der Teilzukauft von Scale AI und der Launch von V-JEPA 2 wieder einen neuen Abschnitt des KI-Zeitalters ein.

Erst gab es I-JEPA. Das ist Metas „Human-like AI“, die wie Menschen und Tiere lernen sollte. Schon dieses Modell, 2023 vorgestellt, sollte die Umwelt über Computer Vision und AI Predicting zu verstehen lernen. JEPA steht für Joint Embedding Predictive Architecture und das I für Image. 2024 folgte dann V-JEPA (V für Video). Dabei handelt es sich um ein Modell des Konzerns, das sogar auf Basis von Videos lernt, um das Verständnis der Welt zu erweitern. Metas Chief AI Scientist Yann LeCun sah in dieser Entwicklung bereits einen Schritt in Richtung AGI (Artificial General Intelligence).

Und jetzt kommt V-JEPA 2. Dieses Modell gilt laut Meta als erstes sogenanntes World Model und setzt auf 1,2 Milliarden Parameter. Dieses kann dank Visual Learning und Predicting die physische Umwelt besser erkennen und einordnen als bisher. Damit können AI Agents auch in der physischen Umwelt Aufgaben mit autonomen Elementen übernehmen – etwa Roboter, die eigenständig Objekte bewegen und dergleichen mehr. Für die Optimierung in diesem Kontext wurde V-JEPA 2 mit zahlreichen Videos trainiert. Meta erklärt:

We trained V-JEPA 2 using video, which helped the model learn important patterns in the physical world, including how people interact with objects, how objects move in the physical world and how objects interact with other objects. When deployed on robots in our labs, we found that robots can use V-JEPA 2 to perform tasks like reaching, picking up an object and placing an object in a new location.