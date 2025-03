Der X User Tanvi (@tanvitabs) befasst sich mit AI-Entwicklungen und stellt dieses Datum ebenfalls in den Raum. Tanvi verweist auf Deep Research mit ChatGPT und Manus AI. Sie sieht einen Launch noch vor April als wahrscheinlich an. Auf der Website des Unternehmens und auf der GitHub-Seite von DeepSeek ist R2 indes noch nicht aufgeführt. Auf X gab es auch noch keinen offiziellen Post dazu. Reuters zitierte jedoch kürzlich Personen, die mit der Entwicklung vertraut sind, nach denen der für Mai geplante Launch so schnell wie möglich durchgeführt werden soll.

Allerdings könnte R2, wenn der Launch des Modells zeitnah erfolgt, die Konkurrenzmodelle Claude 3.7 und GPT-4.5 in Verlegenheit bringen. Denn wieder einmal könnte DeepSeek geringere Kosten für die Nutzung veranschlagen und mit vergleichbarer Performance daherkommen. Ob das Modell tatsächlich mithalten kann, wird sich erst nach dem Launch zeigen. Und womöglich werden Zensurelemente die Relevanz für viele User erneut einschränken. Auf jeden Fall halten diverse Player – auch aus China – die Branche mit dem Versprechen auf neue Modelle auf Trab. Es gilt, die Augen auf DeepSeeks Kanälen offen zu halten.

OpenAI, das kürzlich bereits GPT-4.5 vorgestellt hat, plant noch 2025 das heiß ersehnte Modell GPT-5 auf den Markt zu bringen. Dieses soll der AGI (Artificial General Intelligence) näher kommen als jedes KI-Modell bisher.