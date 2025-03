Welche konkreten Schritte Meta dabei plant, dürfte sich bald zeigen: Ein eigenes KI-Event, die LlamaCon, ist für den 29. April 2025 angesetzt. Dort will Meta weitere Details zu den KI-Strategien präsentieren. Während sich die Tech-Welt auf neue Innovationen freut, bleibt eine große Nutzer:innengruppe außen vor.

In der EU sorgt Metas KI-Offensive für Frust. Viele Nutzer:innen sind enttäuscht, dass sie Meta AI aufgrund strenger Datenschutzbestimmungen nicht nutzen können. Da die Verarbeitung persönlicher Daten durch KI-Modelle auf regulatorische Bedenken stößt, hat Meta den Roll-out in Europa vorerst gestoppt. Dennoch beherrscht Meta AI bereits Deutsch, was darauf hindeutet, dass der Konzern sich auf eine spätere Einführung vorbereitet.

Trotz des verspäteten Einstiegs in den Markt für eigenständige KI-Apps hat Meta einen entscheidenden Vorteil: die schiere Größe und Skalierbarkeit des Konzerns. Wer in der KI-Welt bestehen will, muss nicht nur innovativ sein, sondern auch in der Lage sein, schnell neue Technologien in großem Maßstab auszurollen – und genau hier könnte sich Metas Stärke auszahlen.