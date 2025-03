Während DeepSeek eigene Modelle entwickelt und Open-Source-Technologien bereitgestellt hat, setzt Butterfly Effect bei Manus auf bestehende Lösungen und hält sich in puncto Transparenz zurück. Der exklusive Zugang verstärkt den Eindruck, dass das Unternehmen stärker auf Marketing-Strategien als auf technologische Innovation setzt. Da Manus bislang nur für eine begrenzte Nutzer:innengruppe mit Einladung zugänglich ist, trägt diese geschlossene Struktur zwar zum Hype bei, erschwert jedoch eine unabhängige Bewertung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Plattform.

Trotz der aktuellen Kritik hält das Unternehmen an seiner Strategie fest. Ein:e Sprecher:in erklärte gegenüber TechCrunch:

As a small team, our focus is to keep improving Manus and make AI agents that actually help users solve problems […] The primary goal of the current closed beta is to stress-test various parts of the system and identify issues. We deeply appreciate the valuable insights shared by everyone.