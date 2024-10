Eine neue, eigene KI-Suchmaschine soll Meta AI Usern brandaktuelle Informationen direkt aus dem Web auf Instagram und Co. liefern, ohne dass Googles oder Bings Ergebnisse genutzt werden müssen. Hinter der Entwicklung könnte noch ein anderes Begehr stecken.

Meta möchte sich auf dem AI-Search-Markt etablieren und zugleich von großen Suchmaschinen unabhängig machen. Bisher setzt der Konzern auf Suchergebnisse von Bing und Google, um Meta AI User mit Antworten aus dem Web zu bedienen. Letzteres soll bald mit einer eigenen Suchmaschine im AI-Kontext ermöglicht werden, die das Web für den Konzern und seine Plattformen crawlt. Mit diesem Schritt könnte man nicht nu anderen AI-Suchoptionen Konkurrenz machen – insbesondere aufgrund der enormen User-Zahl der Meta App Family –, sondern auch wertvolle Daten sammeln.

Meta mit Suchmaschinenplänen: Noch keine allzu konkreten Aussichten

Die KI von Meta, die in Suchleisten auf Instagram, WhatsApp und Co. integriert wurde, liefert derzeit Web-Ergebnisse von Bing und Google. Künftig könnten konversationelle Antworten auf die Fragen der über die sozialen Medien Suchenden aber von Meta direkt beantwortet werden. Davon berichtet Kalley Huang für The Information.