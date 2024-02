Allerdings optimieren OpenAI, Microsoft Google und Co. stetig ihre AI Chatbots und die zugrunde liegenden KI-Systeme. Erst kürzlich hat Google mit Gemini 1.5 ein extrem leistungsfähiges KI-Modell vorgestellt. Dabei erstaunt vor allem die Kontextfenstererweiterung; bis zu einer Million Token soll Gemini 1.5 Pro verarbeiten können. Demis Hassabis, CEO von Google DeepMind, erklärt:

This means 1.5 Pro can process vast amounts of information in one go — including 1 hour of video, 11 hours of audio, codebases with over 30,000 lines of code or over 700,000 words. In our research, we’ve also successfully tested up to 10 million tokens.

© Google

Groq, Grok? Deshalb sind die Macher:innen sauer auf Elon Musk

Bei all den Erwähnungen des Unternehmensnamens und des AI Bots bleibt die Frage, was Groq eigentlich genau bedeutet. Nach Informationen des Unternehmens bezieht sich der Name auf das Verb (to) grok, das so viel wie begreifen (intuitiv und ganzheitlich) bedeutet. Dieses Wort geht auf den Science Fiction-Autor Robert A. Heinlein zurück.

Als Elon Musk im Herbst 2023 den xAI Chatbot Grok für die Plattform X ankündigte, war man bei Groq augenscheinlich nicht sehr erfreut über diese Namensgebung. So richtete sich das Team mit einem Brief an Musk:

Hey Elon,

Did you know that when you announced the new xAI chatbot, you used our name? Your chatbot is called Grok and our company is called Groq®, so you can see how this might create confusion among people. Groq (us) sounds a lot like (identical) to Grok (you), and the difference of one consonant (q, k) only matters to scrabblers and spell checkers. Plus, we own the trademark […].

Man bat um eine Umbenennung („it’s not your Groq“), doch die blieb bis heute aus. Immerhin gibt es eine kleine Unterscheidung durch den letzten Konsonanten im Wort. Jetzt verweisen viele extra darauf, dass Grok und Groq nicht das gleiche Tool darstellen.