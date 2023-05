CarynAI ist aber auch eine Erinnerung daran, dass Sex und Romantik oft die ersten Bereiche sind, in dem technologischer Fortschritt profitabel werden. Marjorie räumt ein, dass einige der Gespräche mit CarynAI sexuell explizit werden, obwohl sie sagt, dass sie nicht will, dass diese Aspekte zu den dominierenden Merkmalen des Dienstes werden. Der Dienst ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt, was bedeutet, dass sie keinen Zugang zu den Gesprächen hat, es sei denn, ein User entscheidet sich dazu, sie zu teilen. Sie sagte:

The reason why I created CarynAI was because I wanted to cure loneliness from my fan base.

Dieses Unternehmen steckt hinter CarynAI

Das Unternehmen hinter CarynAI hat bereits KI-Chatbots entwickelt, die es Usern ermöglichen, mit nachgebildeten Versionen von Steve Jobs, Kanye West, Donald Trump und Taylor Swift zu sprechen. Forever Voices sagte, dass diese Chatbots in erster Linie der Werbung für die eigenen Dienste dienen und es noch keine formellen Kooperationen mit diesen Berühmtheiten gibt.

John Meyer, CEO und Gründer von Forever Voices, sagte, dass er CarynAI im vergangenen Jahr gegründet hat, nachdem er versucht hatte, mit Hilfe von KI Wege zu finden, um wieder mit seinem 2017 verstorbenen Vater in Kontakt zu treten. Er baute einen KI-Chatbot, der die Stimme und Persönlichkeit seines verstorbenen Vaters nachahmte, um mit ihm zu sprechen, und empfand diese Erfahrung als unglaublich heilsam. Meyer erklärte:

It was a remarkable experience to talk to him again in a super realistic way. I’ve been in tech my whole life, I’m a programmer, so it was easy for me to start building something like that especially as things got more advanced with the AI space.

Meyers Unternehmen hat zurzeit etwa zehn Mitarbeiter. Eine Stelle, die Meyer bald zu besetzen hofft, ist die des Chief Ethics Officer. Er sagt:

There are a lot of ways to do this wrong. We have so many safeguards in place to protect against harmful use cases. I consider myself a futurist at heart and when I look into the future I believe this is the beginning of a very diverse future consisting of AI to human companionship.

Forever Voices wird von Meyer selbst finanziert. Seitdem CarynAI viral wurde, hat er jedoch begonnen, Gespräche mit Investor:innen zu führen.

Besondere Fan-Momente, aber unter sicheren Bedingungen: Das bietet CarynAI Fans

Damit die Nutzer:innen nicht süchtig werden, ist CarynAI so programmiert, dass die Gespräche nach etwa einer Stunde beendet werden und User ermutigt werden, später wieder einzusteigen. Eine Schutzmaßnahme ist somit der Versuch, die Zeit zu begrenzen, die ein User mit CarynAI chatten darf. Es gibt jedoch kein festes Zeitlimit für die tägliche Nutzung, und einige Nutzer:innen verbringen laut Ishan Goel, dem Manager von Marjorie, Stunden mit CarynAI pro Tag.

Meyer sagte, dass Dienste wie CarynAI auch die Beziehungen zwischen Influencern und ihren Anhänger:innen vertiefen werden. Online Fans entwickeln oft eine tiefe Bindung zu den Influencern, denen sie folgen, und erwarten ein Maß an Reaktionsfähigkeit, das schwer aufrechtzuerhalten ist, wenn das Publikum eines Influencers wächst.

I see this as a way for someone with a following like Caryn to engage with millions of her fans simultaneously without having to become this person that’s glued to a phone creating content all the time,

erklärte er. Während sich Forever Voices auf die Entwicklung von KI-Begleiter:innen konzentriert, die auf realen Menschen basieren, glauben andere Expert:innen, dass es eine Zeit geben wird, in der man überhaupt keine realen Menschen mehr braucht. Schon jetzt gibt es vollständig virtuelle Influencer-Charaktere. Lil Miquela beispielsweise hat nach ihrem Start im Jahr 2016 Hunderttausende von Fans gewonnen, obwohl sie nur ein computergeneriertes Modell war, das die Persönlichkeit einer Instagram Lifestyle Influencerin imitieren sollte. Lil Miquelas Beiträge und ihre Persönlichkeit wurden jedoch von Trevor McFedries und Sara Decou, den Mitbegründer:innen von Brud, dem Unternehmen, das sie erstellt hat, manuell kreiert.

Rund um die Uhr verfügbar und immer die volle Kontrolle: Virtuelle Influencer auf KI-Basis erobern gerade die sozialen Netzwerke und werden für Marken zunehmend attraktiver. In diesem Beitrag stellen wir den Trend vor.

AI Influencerin, erstellt per Bing Image Creator, via Canva

Elizabeth Snower, Gründerin von ICONIQ, einem Unternehmen, das konversationsfähige 3D-Avatare erstellt, sagt voraus, dass es bald „KI-Influencer auf jeder sozialen Plattform geben wird, die die Entscheidungen der Verbraucher:innen beeinflussen.“

Kritik an Marjorie und Zukunft von CarynAI

Marjorie erklärte, dass sie seit der Einführung von CarynAI neben der Aufmerksamkeit, die mit dem viralen Auftreten einhergeht, auch erheblichen Gegenreaktionen ausgesetzt war. Sie floh von zu Hause und stellte ein Sicherheits-Team ein, das eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, nachdem Leute, die über das Konzept einer KI-Freundin empört waren, ihr furchtbare Drohungen aussprachen. Sie berichtete:

A lot of people have just been kind of really mad at the existence of this. They think that it’s the end of humanity.

Marjorie hofft, dass die Gegenreaktion nachlässt, wenn andere Online-Persönlichkeiten ihre eigenen KI-Begleiter:innen auf den Markt bringen. Das hält die KI-Beraterin und Investorin Allie K. Miller für ein wahrscheinliches Ergebnis. Sie meint: