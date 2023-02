Kevin Systrom und Mike Krieger sind vor allem für eines bekannt: Sie sind die Gründer von Instagram, einer der größten und einflussreichsten Digitalplattformen der Welt. Bis 2018 arbeiteten sie als CEO und CTO für die Social App, dann verließen sie Instagram aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit dem Mutterkonzern Meta (zu jener Zeit Facebook). 2018 erklärte Kevin Systrom:

We’re planning on taking some time off to explore our curiosity and creativity again. Building new things requires that we step back, understand what inspires us and match that with what the world needs; that’s what we plan to do.