Mit einem kürzlich eingeführten neuen TikTok Feature erhältst du Einblick, warum dir bestimmte Inhalte auf der For You Page empfohlen werden.

Du möchtest wissen, warum dir bestimmte Inhalte auf deiner For You Page angezeigt werden? Dann dürfte dich diese TikTok-Neuigkeit freuen. Denn die Plattform liefert Usern eine neue Funktion, die Einblick in die eigenen Entertainment-Erlebnisse auf TikTok bietet.

Deswegen wird dir dieses bestimmte Video im For You Feed angezeigt: TikTok liefert ab sofort Antworten

Der Für-Dich-Feed ist im Grunde genommen ein Stream von Videos, der basierend auf den jeweiligen Interessen der Nutzer:innen kuratiert wird. Der persönliche Feed von TikTok basiert auf einem Empfehlungssystem, das Nutzer:innen Videos liefert, die für sie oder ihn wahrscheinlich von Interesse sind. Das ist ein Teil des Erfolgsrezeptes von TikTok – und dieser Erfolg sucht noch seinesgleichen. Der Consumer Trends Report 2023, den wir dir in unserem Artikel auf OnlineMarketing präsentieren, machte kürzlich deutlich, wie enorm der Trendkraft der Entertainment-Plattform ist – vor allem bei der Gen Z.

Doch viele User wünschen sich mehr Einflussaufnahme auf den Empfehlungsalgorithmus, um ihr TikTok-Erlebnis mitbestimmen zu können. TikTok erweiterte vor diesem Hintergrund kürzlich die Tools um ein neues Feature, das den Inhalten des For You Feeds mehr Kontext verleiht. User können somit ab sofort verstehen, warum ihnen bestimmte Inhalte vorgeschlagen werden.

So kannst du die Informationen zu Videos im For You Feed aufrufen

Generell empfiehlt dir TikTok bestimmte Inhalte auf Basis verschiedener Faktoren, die auf deinen individuellen Aktivitäten beruhen. Damit du den Empfehlungsalgorithmus künftig besser verstehen kannst – etwa, warum dir ein bestimmtes Video ausgespielt wird – führt TikTok in den kommenden Wochen eine neue spannende Option ein, die folgendermaßen funktioniert:

Im For You Feed können Nutzer:innen auf den „Senden an“-Button klicken

Anschließend erscheinen die Menüliste und ein dort auftauchendes Fragezeichen-Icon, in dem „Warum dieses Video?“ steht

Per Klick auf dieses Icon erhalten User nähere Informationen zu den Gründen für die Anzeige dieses speziellen Videos

So könnten die Antworten auf die TikTok-Algorithmusfragen lauten

Da das Empfehlungssystem laut TikTok auf komplexen technischen Modellen basiert, möchte das Unternehmen die Gründe für die Anzeige von bestimmten Inhalten für User möglichst verständlich gestalten. So können Algorithmus-Erklärungen im Rahmen dieser neuen Funktion etwa wie folgt lauten:

„Nutzer:innen-Interaktion, z. B. Inhalte, die angesehen oder denen ein Like gegeben, die mit anderen geteilt, kommentiert oder per Suchanfrage gefunden wurden“

„Konten, denen Nutzer:innen folgen oder die ihnen vorgeschlagen werden“

„Kürzlich in der Region der Nutzer:innen veröffentlichte Inhalte“

„Beliebte Inhalte aus der Region der Nutzer:innen“

Das neue Algorithmus-Feature reiht sich einer von TikTok initiieren Funktionen ein, die Usern mehr Transparenz bieten sollen. So veröffentlichte TikTok beispielsweise bereits Richtlinien für Inhaltskategorien, die für Empfehlungen nicht infrage kommen und Tools zur Anpassung von Empfehlungen und informativen Ressourcen.