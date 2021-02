Mehrere IT-Sicherheitsforscher:innen haben die Drop-in audio App genauer hinsichtlich der Datensicherheit geprüft. Das Ergebnis: Es können nicht nur gezielt User-Gespräche aufgezeichnet und gespeichert werden, sondern es ist auch ein Informationsaustausch mit China über Clubhouse möglich.

Die Hacker-Gruppe „Zerforschung“ fand heraus, dass Clubhouse für seinen Service Audio-Features des chinesischen Startups Agora.io verwendet. Diese basieren auf Tokens, die den Nutzer:innen den Eintritt in einen Audiochat-Raum innerhalb der App ermöglichen. Bei der Untersuchung des SDK (Software Development Kits) fanden die Expert:innen heraus, dass mit diesen serverseitig generierten Tokens auch der Befehl „StartAudioRecording“ ausgeführt werden kann. „Zerforschung“ schreibt in dem Bericht:

Ebenfalls praktisch laut der Hacker-Gruppe: Agora.io verwendet die gleichen Nutzer-IDs wie Clubhouse, sodass die Gesprächsmittschnitte automatische Nutzer:innen zugeordnet werden können.

Eine weitere Untersuchung des „Internet Observatory“ der Stanford University (SIO) bestätigte, dass die verwendete Back-End-Infrastruktur der Hype App von Agora.io stammt. Problematisch sei dabei, dass das in China ansässige Startup, mit dem Clubhouse zusammenarbeitet, dazu verpflichtet ist, der chinesischen Regierung Informationen über die User zu liefern, sollte diese die Daten anfordern. In China selbst ist Clubhouse bereits der Zensur zum Opfer gefallen.

Any observer of internet traffic could easily match IDs on shared chatrooms to see who is talking to whom. For mainland Chinese users, this is troubling (4/8)

Da die Wissenschaftler:innen ebenfalls entdeckten, dass die Clubhouse-IDs der User und die im Chatroom verwendeten IDs im Klartext übertragen werden, ist eine genaue Zuordnung der Gesprächsmittschnitte unkompliziert möglich. Das SIO schreibt weiter:

Clubhouse’s Privacy Policy states that user audio will be “temporarily” recorded for the purpose of trust and safety investigations [..] The policy does not specify the duration of “temporary” storage. Temporary could mean a few minutes or a few years. The Clubhouse privacy policy does not list Agora or any other Chinese entities as data sub-processors. […] The Chinese government could, however, legally demand audio (or other user data) stored in China […] .