Im Bereich der AI Reasoning Models nimmt der Wettbewerb an Fahrt auf. User und Entwickler:innen haben bereits Optionen wie Claude 3.7, DeepSeek R1, OpenAI o1 und o3-mini, aber auch Googles Gemini 2.0 Flash Thinking zur Verfügung. Die Reihe wird jetzt um Gemini 2.5 erweitert. Googles eigenen Angaben zufolge ist dieses auf Reasoning spezialisierte Thinking Model das bisher intelligenteste KI-Modell des Unternehmens. Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental hatte Google zuletzt bereits als „bestes KI-Modell der Welt“ betitelt. Doch die neue 2.5-Variante soll komplexe Probleme noch besser verstehen und entsprechend reagieren können. Das hilft unter anderem beim Coding, etwa zur Erstellung eines Videospiels.

Gemini 2.5 gilt als State-of-the-art-Modell im Bereich Reasoning durch generative KI. Das untermauert Google auf dem Blog The Keyword durch Top-Platzierungen in Leaderboards, etwa in der LMArena, in Bezug auf auf diverse Reasoning Benchmarks. Koray Kavukcuoglu, CTO von Google DeepMind, erklärt:

Gemini 2.5 Pro Experimental is our most advanced model for complex tasks. It tops the LMArena leaderboard — which measures human preferences — by a significant margin, indicating a highly capable model equipped with high-quality style. 2.5 Pro also shows strong reasoning and code capabilities, leading on common coding, math and science benchmarks […] .