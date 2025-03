Canvas zur Dokumentbearbeitung und zum noch einfacheren Coding verwenden

Canvas is a new interactive space within Gemini designed to make creating, refining and sharing your work easy,

erklärt Dave Citron. So können User diesen Bereich in ihrer Prompt Bar nutzen, um Dokumente oder Code zu kreieren oder zu bearbeiten. So lassen sich beispielsweise Drafts für benötigte Inhalte erstellen. Du brauchst noch eine Vorlage für deinen nächsten Vortrag mit einer bestimmten Länge? Gemini kann via Canvas eine Vorlage erstellen, die du dann anhand der Tipps der KI noch bearbeiten kannst. Länge, Tonalität und andere Faktoren können Nutzer:innen anpassen. Auch Essays, Pressemitteilungen, Blog Posts und andere Inhalte können so ganz einfach den nötigen Feinschliff erhalten. Die Dokumente können dann direkt zu Google Docs exportiert werden.

Außerdem können Entwickler:innen oder auch jene, die keine großen Vorkenntnisse haben, mit Canvas Coding Content direkt in Prototypen für Apps, Web Apps, Python-Skripte, Games und Co. übertragen. Code-Erklärungen, Code-Generierung und das Debugging von Code gehören zu den Optionen, die Canvas bietet. Du kannst zudem TML/React Codes und andere Prototypen direkt in einer visuellen Preview prüfen. Und wenn du den passenden HTML Code noch nicht zur Hand hast, kannst du Gemini um die Generierung bitten. Für Veränderungen kann die KI ebenfalls Hinweise geben. So soll Canvas den gesamten Coding-Prozess erleichtern. Das Feature wird für Gemini und Gemini Advanced Subscriber weltweit und in allen in der Gemini App verfügbaren Sprachen ausgerollt. In der Prompt Bar ist es direkt zu testen.

Dabei erinnert Googles Canvas für Gemini an die gleichnamige Option von OpenAI, die automatischen Coding und Writing Support parallel zu ChatGPT bietet und jetzt frei verfügbar ist.