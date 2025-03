Dabei unterstützen das Advanced Vision-Language-Action (VLA) Model Gemini Robotics sowie Gemini Robotics-ER, ein Gemini-Modell mit verbessertem räumlichen Verständnis, das den Maschinen mehr Eigenständigkeit beim Ausführen ihrer Programm liefert. Carolina Parada erklärt auf dem DeepMind Blog:

[…] Both of these models enable a variety of robots to perform a wider range of real-world tasks than ever before. As part of our efforts, we’re partnering with Apptronik to build the next generation of humanoid robots with Gemini 2.0. We’re also working with a selected number of trusted testers to guide the future of Gemini Robotics-ER. We look forward to exploring our models’ capabilities and continuing to develop them on the path to real-world applications.