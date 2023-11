Saisonale Produkte in Szene setzen, die Hintergrundfarbe ändern und die Bildqualität erhöhen: Das alles ist im Google Product Studio möglich. Zudem kündigt Google zwei Updates an, die KMU mehr Aufmerksamkeit in den SERPs verschaffen.

Google launcht eine Reihe KI-basierter Tools für die Darstellung von Produktbildern, wie unter anderem TechCrunch berichtet. Advertiser können im neuen Product Studio, welches Google erstmals im Mai 2023 ankündigte, jetzt mit einem Text-to-Image Tool neue Produktbilder erstellen – und das kostenfrei. Sie müssen lediglich einen beliebigen Prompt eingeben, welcher das Bild, das sie erhalten möchten, beschreibt.

Saisonale Produktbilder erstellen, Hintergrund anpassen und mehr

Mit dem Tool können, wie im Screenshot zu sehen ist, etwa saisonale Bilder von Produkten kreiert werden, die beispielsweise ein Lavendelöl umringt von Schnee und Tannenzapfen zeigen. Hierfür laden Werbetreibende ein Produktbild hoch, beschreiben dieses und anschließend die Umgebung, in welcher sie das Produkt in Szene setzen wollen. So kann ein und dasselbe Produktbild zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich präsentiert werden, ohne dass ein neues Shooting nötig wird.

Googles neues Product Studio, © Google via TechCrunch (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht)

Doch Advertiser können im Product Studio nicht nur ganze Werbebilder erstellen, sondern auch simplere Aufgaben an die KI weitergeben. Hierzu gehört beispielsweise die Änderung der Hintergrundfarbe, die Verbesserung der Bildqualität sowie die Entfernung ablenkender Bildinhalte.

Das Product Studio wird für alle User von Merchant Center Next in den USA ab heute ausgerollt. Zudem werden die neuen Tools über die Google App sowie die YouTube App auf Shopify verfügbar sein. Beim Merchant Center Next handelt es sich um eine Plattform für Kleinhändler:innen, auf der alle Produkte – von Online- oder Ladengeschäften – übersichtlich auf einer Seite angezeigt werden. Der weltweite Rollout des Merchant Center Next soll 2024 erfolgen.

Weitere Updates: Small Business Icon und mehr Infos im Knowledge Panel

Neben den neuen KI-Tools hat Google auch einige weitere Neuerungen, die speziell für Kleinunternehmen interessant sind, angekündigt. So erhalten diese künftig in den Google-Suchergebnissen eine Markierung, die sie als Small Business kennzeichnet. Google erklärt, dass das Icon bei einigen Listings automatisch hinzugefügt wird, basierend unter anderem auf dem Web Traffic und der Produktanzahl auf der Seite des Unternehmens. Doch Businesses können die Markierung auch selbst hinzufügen – oder bei Bedarf entfernen. Interessant für Seller dürfte darüber hinaus das neue Trending Seller Icon in den Suchergebnissen sein.

Google hat zudem angekündigt, die Knowledge Panels von Merchants mit mehr Informationen auszustatten. Bislang wurden hier beispielsweise die Location der Unternehmenszentrale oder die Anzahl der Beschäftigten geteilt. Künftig soll das Knowledge Panel auch Informationen zu aktuellen Deals, den Versand- und Rückversandrichtlinien, Ratings und Reviews sowie Customer-Service-Infos enthalten. Der umfassende Launch dieses Updates soll noch innerhalb des aktuellen Monats erfolgen.

Die neuen Features, insbesondere jene zur Produktdarstellung, die Advertisern im Google Product Studio zur Verfügung gestellt werden, dürften bei Werbetreibenden auf großes Interesse stoßen. Auffällig ist die Ähnlichkeit des Tools zu Amazons Ads Gen AI, mit welcher seit kurzem ebenfalls die Bilderstellung für Produkte möglich ist.