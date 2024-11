Steht Google kurz vor der Veröffentlichung der nächsten Version des KI-Systems Gemini? Erfahre im Artikel, was über den Launch von Gemini 2.0 bereits bekannt ist.

Seit Dezember 2023 ist Gemini, Googles mächtiges KI-System, welches mit GPT-4 und Co. konkurriert, auf dem Markt – mittlerweile können die User in Deutschland Gemini auch per App und mit einer Live-Option nutzen. Das System überzeugt mit zahlreichen Features, die in ähnlicher Form auch von ChatGPT bekannt sind. So ähneln beispielsweise die Gemini Gems, bei denen es sich um personalisierte Versionen des KI-Tools handelt, den Custom GPTs. Im Februar 2024 hat Gemini die 1.5-Version des fortschrittlichen Sprachmodells vorgestellt, welche über eine immense Kontextlänge verfügt. Und nun könnte Google kurz vor dem nächsten großen Schritt stehen: Wie TestingCatalog News auf Threads berichtet, scheint der Launch des neusten Modells bereits in Planung zu sein, Gemini-2.0-Pro-Exp-0111 steht als experimentelle Option für manche User bereit.