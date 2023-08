Google steht vor einem weiteren großen Schritt in der KI-Entwicklung. Eines der zentralen Elemente des Google-Kosmos, der Google Assistant, soll ein großes Gen AI Update erhalten. Nachdem der eigene KI-Chatbot Bard inzwischen auch endlich in der EU verfügbar gemacht worden war und das Unternehmen mit einem großen Update generative AI für diverse Shopping-, Kreations- und Werbelösungen sowie die Suche integriert hatte, arbeitete Google weiter am KI-Support für die eigenen Dienste. Jetzt steht eine Optimierung des Assistant an – während Apple an AppleGPT arbeitet und Amazon Alexa mit neuen KI-Features ausstattet.

Die Pläne für das Google Assistant Update gehen aus einer internen Mail hervor, die Axios vorliegt und über die Ina Fried berichtet. Fried hat kürzlich auch über Amazons Pläne geschrieben, nach denen die unternehmenseigene KI-Assistenz Alexa ebenfalls mit aktuellen generativen KI-Features versehen und damit zeitgemäß ausgerüstet werden soll. Unterdessen plant Apple mit einem an Bard und ChatGPT angelehnten Bot namens Apple GPT den KI-Markt zu bespielen. Apple soll bereits ein Framework, genannt Ajax, erstellt haben, um Large Language Models (LLMs) zu entwickeln, auf denen der Bot basieren kann.

Google selbst arbeitet mit verschiedenen eigenen KI-Modellen, um immer wieder neue Lösungen für Millionen von Menschen anzubieten. Im Juli stellte das Unternehmen beispielsweise mit Genesis ein Tool vor, das mithilfe von generativer KI journalistische Texte selbst verfassen kann. Inzwischen arbeiten Googles KI-Teams DeepMind und Google Brain gemeinsam an neuen Modellen. Dazu gehört auch das multimodale Modell Gemini. CEO Sundar Pichai erklärt:

[…] Using the computational resources of Google, they’re focused on building more capable systems, safely and responsibly. This includes our next-generation foundation model, Gemini, which is still in training. Gemini was created from the ground up to be multimodal, highly efficient at tool and API integrations and built to enable future innovations, like memory and planning. While still early, we’re already seeing impressive multimodal capabilities not seen in prior models. Once fine-tuned and rigorously tested for safety, Gemini will be available at various sizes and capabilities, just like PaLM 2.