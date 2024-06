Mit Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, verfolgt Genspark einen neuen und individuellen Ansatz im Vergleich zu herkömmlichen Suchmaschinen. Anstatt auf ein einzelnes KI-Modell zu setzen, nutzt Genspark eine Vielzahl spezialisierter AI Agents, um maßgeschneiderte Suchergebnisse zu liefern. Das Ergebnis sind sogenannte Sparkpages – einseitige Übersichten, die aus verschiedenen Websites und Inhalten aus dem Internet zusammengestellt werden. Diese personalisierten Seiten bieten den Nutzer:innen eine umfassende und nützliche Zusammenstellung von Informationen auf nur einer Seite.

Eric Jing, CEO von Genspark und ehemaliger Leiter von Baidus KI-gesteuerter Smartphone- und Smart-Speaker-Einheit Xiaodu, erläutert gegenüber TechCrunch die Funktionsweise der Plattform:

Genspark uses multiple specialized AI models, each designed to tackle specific types of queries. Sparkpages are much like a distillation and consolidation of the current web; we also enrich these with comprehensive data, and to users, it looks like an index to the existing web.