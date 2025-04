Und damit nicht genug: Die neuen Modelle Image Model 4 und Image Model 4 Ultra sollen hochauflösende Bilder mit optimierter Detailtreue und realistischer Darstellung liefern. Adobe betont:

The latest models deliver significant improvements over Image Model 3, with enhanced prompt fidelity. Firefly now renders people, animals, and architectural elements with exceptional precision, clarity, and realism.

Während sich das Image Model 4 für die Ideenfindung und verschiedenste kreative Anforderungen im Alltag eignet, kann das Image Model 4 Ultra für Projekte, die mehr Präzision und Realismus erfordern, eingesetzt werden.

Mit Adobe Firefly Image Model 4 kreierte Bilder (Prompt links: Portrait of older man with hope in his eyes, Prompt rechts: An African American man wearing a magenta beanie, standing at a crosswalk wearing a bright jacket, city in background), © Adobe



Auch Text für kommerzielle Bildinhalte lässt sich mit dem Image Model 4 erstellen. So liefert beispielsweise der Prompt „A striking, high-contrast cinematic photo-style vertical collage that captures the essence of New York City. Each letter of ‚NEW YORK CITY‘ is represented by a dynamic and vibrant scene, with different iconic landmarks and moments in time. The Empire State Building and Times Square dominate the background, while smaller scenes like bustling street life, yellow cabs, and people in various activities fill the foreground. The overall mood is energetic and lively, with an emphasis on the city’s vibrant spirit. The typography is bold and eye-catching, making the collage a stunning visual representation of New York City.“ folgendes Ergebnis:

Bild mit Text via Image Model 4, © Adobe

OpenAI und Co.: Adobe integriert Modelle der Konkurrenz

Gute Nachrichten gibt es zudem für Abonnent:innen des Firefly-Premium-Plans. Diese erhalten ab sofort unbegrenzten Zugriff auf das Firefly Video Model über sämtliche Firefly-Anwendungen hinweg. Für Überraschung sorgt Adobe derweil mit der Ankündigung, künftig auch Non-Adobe AI Models in das Creative-Cloud-Ökosystem zu integrieren. Neben den eigenen Firefly-Modellen können User bald unter anderem Google Imagen 3 und Veo 2, OpenAI-GPT-Bildgenerierung und Black Forest Labs Flux 1.1 Pro in den Adobe Apps nutzen. Adobe begründet den Schritt:

Every generative AI model has a distinct aesthetic and we want to give users more choice and flexibility, especially during the concept phase, to use the right model for their project needs.

Neue App soll Creatorn mehr Schutz bieten

Neben der neuen Firefly App hat Adobe zudem den Launch der sogenannten Content Authenticity App verkündet, welche zunächst in der Betaversion verfügbar ist. Diese soll Creator bei der Anerkennung, Kontrolle und dem Schutz ihrer digitalen Inhalte unterstützen.