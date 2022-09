Gute Nachrichten für Publisher, Creator und Social Media Manager, die auf Drittplattformen zurückgreifen, um ihre Reels zu posten: Dank der neuen Facebook Reels API können diese nun nach Einbau der API von Desktop- und webbasierten Plattformen auf öffentlichen Facebook-Seiten geteilt werden. Das Unternehmen verkündete die Neuigkeit in einem Blogpost. Das „Share to Reels“ Feature soll das Posten von Inhalten für Creator und Brands vereinfachen.

Mit der neuen Facebook Reels API können die Videos unkompliziert über einen Button direkt von der favorisierten Third-Party-Plattform geteilt werden, erklärt Facebook:

Facebook Reels API will enable 3rd party platforms to directly enable a ‘share to reels’ feature, removing friction for users previously using 3rd party platforms and then uploading at a later time to Facebook. This API will allow a one-button sharing directly from their preferred 3rd party platform.