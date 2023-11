LinkedIns Chief Product Officer Tomer Cohen verspricht den Usern mit dem Update einiges – die neue KI-Experience soll als Coach, Assistent:in und Kolleg:in gleichzeitig fungieren:

Whether you’re navigating career changes, building a business, learning a new skill or crafting your voice, your new AI-powered LinkedIn experience — your trusted coach, advisor, co-pilot, assistant, and colleague combined — is your partner in staying ahead.

LinkedIn erklärt, dass sich Premium-Mitglieder auf eine personalisierte Plattformerfahrung freuen können, die sowohl den Informationserwerb zu für sie wichtigen Themen als auch die Karriereplanung umfasst. So erhalten die User beispielsweise Empfehlungen dazu, welche Skills sie sich aneignen sollten oder an welche Kontakte sie sich bezüglich bestimmter Fragen wenden können. Auch bei der Verfassung der in diesem Kontext notwendigen Nachricht kann LinkedIn helfen, so die Plattform.

Takeaways for me bietet personalisierte Zusammenfassungen

Eines der neuen KI-Features nennt sich „Takeaways for me“. Hierbei handelt es sich um eine Funktion, mit der die wichtigsten Informationen aus Beiträgen, Artikeln und Konversationen mit einem Klick innerhalb von Sekunden zusammengefasst werden. Takeaways for me ist ein personalisiertes Feature, das heißt, für jede:n Nutzer:in werden andere, für diese:n wertvolle Informationen zusammengestellt.

Takeaways for me auf LinkedIn, © LinkedIn

Die neue LinkedIn Premium Experience macht zudem von Microsoft Bing Gebrauch. User erhalten somit Antworten zu Fragen, beispielsweise bezüglich eines aktuell beliebten Themas, welche sowohl Informationen aus dem Web als auch von der Plattform selbst – wie Expert:innenartikel oder Diskussionen – enthalten können.

Neue Features für eine stressfreie Jobsuche auf LinkedIn

Die ebenfalls neue „Job seeker experience“ hält verschiedene Optionen für User, die auf Jobsuche sind, parat. So verrät ihnen ein Icon, wenn sie ein:e Top-Bewerber:in für einen bestimmten Job sind und die Gunst der Stunde nutzen sollten. Sie können die neue KI auf LinkedIn zudem bei jeder Stellenanzeige fragen, ob sie für diesen Job geeignet wären und wie sie ihre Chancen, den Job zu bekommen, gegebenenfalls erhöhen können.

Info-Icon bei der Jobsuche auf LinkedIn, © LinkedIn

Premium User können mithilfe von KI außerdem herausfinden, an welche beim Unternehmen arbeitenden Personen sie sich bei der Jobsuche am besten wenden können. Die neuen Funktionen sollen die Jobsuche auf LinkedIn zu einer „reibungslosen und erfreulichen“ Erfahrung machen. Wie die neuen Features in Aktion aussehen, kannst du dir im YouTube-Video anschauen: