Darin wird die Power von Mistral AIs Modellen mit dauerhaften Memory-Elementen aus Konversationen, agentischer Orchestrierung und integrierten Konnektoren etwa für die Web Search oder die Bilderstellung kombiniert. Das kann für Agents zur Finanzanalyse oder als Ticket-Assistenz genutzt werden, wie das Unternehmen auf dem Blog zeigt. Im Video demonstriert Mistral AI, wie die Agents API zusammen mit GitHub eingesetzt werden kann.

Sophia Young, Head of Developer Relations bei Mistral AI, zeigt in einem Post auf X noch einmal die Vorteile der API auf. Darin verweist sie ebenfalls auf die Memory-Funktion, MCP Tools, Dokumentenbibliotheken, die Web-Search- und Image-Generation-Funktionen und dergleichen mehr. Sie schreibt:

[…] With Agents API, we empower enterprises to use AI in more practical and impactful ways. Dive in and start building today!