Seit kurzem sind die neuen überarbeiteten und personalisierbaren Custom Instructions in Europa, Norwegen, Island, Liechtenstein und der Schweiz verfügbar. Nutzer:innen können nun noch genauer steuern, wie ChatGPT auf ihre Anfragen reagiert.

With the new UI, you can tell ChatGPT the traits you want it to have, how you want it to talk to you, and any rules you want it to follow,