Wie genau sich Musks Vision hinter Grok entwickelt und welche Rolle die KI künftig spielen könnte, beleuchtet unser ausführlicher Artikel.

© xAI via Canva

Grok AI: Unterhaltung oder Ablenkung?

Mit der Standalone App und dem neuen Unhinged Mode positioniert sich Grok als eine KI, die nicht nur informiert, sondern auch unterhält. Doch dieser Fokus auf Unterhaltung könnte auch eine bewusste Strategie sein, um von problematischen Inhalten auf X abzulenken. Kritiker:innen sehen hierin eine gefährliche Verschiebung: Statt Desinformation und toxische Diskurse konsequent zu moderieren, setzt Musk auf provokante und „witzige“ KI-Interaktionen. Ob das Konzept aufgeht, wird sich zeigen, doch eines ist sicher: Elon Musk bleibt seinem Muster treu, große technologische Versprechen zu machen, während grundlegende ethische Fragen oft unbeantwortet bleiben.

Was ist Grok und kann man Musks Antwort auf ChatGPT nutzen?

Grok ist xAIs Antwort auf ChatGPT und andere generative KI-Modelle. Entwickelt, um Fragen zu beantworten, Informationen bereitzustellen, kreatives Schreiben zu unterstützen und sogar Bilder zu generieren. Neben dem regulären Modus gibt es nun auch experimentelle Modi, die die Kommunikation mit der KI auflockern sollen.

Mit der neuen App für iOS wird Grok unabhängiger von der Plattform X. Wer sich jedoch trotz zahlreicher Kontroversen weiterhin auf X bewegt, kann Grok auch dort verwenden. Für Abonnent:innen des kostenpflichtigen X Premium wird die KI direkt in die Plattform integriert sein.

GrokAI App, © App Store

xAI plant darüber hinaus, den Zugriff auf Grok sowohl für Unternehmen als auch für Entwickler:innen bereitzustellen. Mit einer API und Enterprise-Lösungen will das Unternehmen Musks KI-Strategie weiter ausbauen.

Unhinged Mode: Wenn KIs Stand-up machen – und niemand lacht

Der Unhinged Mode von Grok verspricht eine besonders unkonventionelle KI-Erfahrung. Laut xAI soll dieser Modus bewusst grenzwertig, unpassend und teils kontrovers sein – eine Art digitale Version eines Stand-up Comedians, der noch lernt, was funktioniert und was nicht. Damit will xAI Nutzer:innen eine unterhaltsame, wenn auch manchmal herausfordernde Interaktion ermöglichen.

Dieser neue Modus ist eine Weiterentwicklung des bereits existierenden Fun Mode, der Grok mit einer rebellischen Note versehen hat. Musk selbst betonte in der Vergangenheit mehrfach, dass er KI nicht nur als sterile Wissensmaschine sieht, sondern als ein Werkzeug, das auch Humor und Unangepasstheit integrieren kann.

Mehr Entertainment auf X: Unterhaltung als Ablenkungsstrategie?

Mit Grok und dem neuen Unhinged Mode setzt xAI bewusst auf Entertainment und Provokation statt auf Seriosität und Verlässlichkeit, wie es OpenAI mit ChatGPT oder Google mit Gemini tun. Doch hinter der vermeintlich unterhaltsamen Innovation könnte eine gezielte Strategie stecken: Kritiker:innen vermuten, dass Musk durch verstärkten Fokus auf „witzige“ und „rebellische“ KI-Interaktionen von problematischen Inhalten auf X ablenken will.

Gerade nach den jüngsten Algorithmus-Updates, die Entertainment-Inhalte priorisieren, wirkt es, als würde gesellschaftskritischen und politischen Diskussionen weniger Raum gegeben. Statt Hass und Hetze konsequent zu moderieren, setzt Musk auf provokante KI – eine Entscheidung, die von vielen als gefährliche Verharmlosung von Desinformation und toxischen Online-Kulturen gesehen wird.