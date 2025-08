Vor wenigen Wochen knackte OpenAIs Vorzeige-Tool zudem die Marke von 2,5 Milliarden Prompts pro Tag.

Damit hunderte Millionen Menschen ChatGPT möglichst umsichtig nutzen und ihr eigenes Wohlbefinden nicht gefährden, möchte OpenAI eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen integrieren. Dazu gehört unter anderem, dass ChatGPT die Nutzer:innen regelmäßig nach Pausen fragt, wenn diese schon eine ganze Zeit mit dem Bot chatten. Allerdings können die User diesen Hinweis auch einfach übergehen und weiterchatten.

Des Weiteren soll ChatGPT bei sehr persönlichen Fragen, die auf eine Ja/Nein-Antwort abzielen, zwar Hilfestellung leisten, aber keine definitive Entscheidung treffen. Das trifft etwa auf Fragen wie: Soll ich mit einem Freund Schluss machen? zu. Denn das Tool soll insgesamt mehr Feingefühl in der Konversation beweisen und im Zweifel auf professionelle Hilfestellen verweisen. Ohnehin arbeitet OpenAI für ChatGPT mit Expert:innen aus den Bereichen Medizin, Mental Health und Co. zusammen, um in komplexen Konversationen einerseits bessere Antworten liefern und andererseits bedenkliche Chat-Muster identifizieren zu können. Diese Ansätze sollen den Nutzer:innen langfristig helfen und OpenAI regelmäßige Besucher:innen für ChatGPT bescheren. So erklärt das Unternehmen, warum die Zahl der wöchentlich aktiven User so wichtig ist:

[…] Instead of measuring success by time spent or clicks, we care more about whether you leave the product having done what you came for. We also pay attention to whether you return daily, weekly, or monthly, because that shows ChatGPT is useful enough to come back to […].