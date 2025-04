Ob für Social Media Posts, Hochzeitsgeschenke, Bewerbungen oder das erste eigene Musik-Cover: Das Design-Tool Canva wird millionenfach eingesetzt, um Visuals nach dem eigenen Geschmack schnell und unkompliziert zu erstellen. Im Rahmen seines jährlichen Canva Create Events stellte das Unternehmen neue Features vor, die der rasch wachsenden Canva Community noch mehr Kreationsspielraum vermitteln. Vor allem die sprachgesteuerte Lösung Canva AI und die Umwandlung von statistischen Inhalten in dynamische Visuals stechen dabei hervor. Und die Visual Suite 2.0 steht bereit.

Canva verzeichnet inzwischen mehr als 230 Millionen aktive Nutzer:innen pro Monat. Dabei ist Deutschland der inzwischen am schnellsten wachsende Markt in Europa. Allein hierzulande wurden im vergangenen Jahr mehr als 150 Millionen Designs mit Canva erstellt. Der beliebteste Anwendungsbereich von Canva in Deutschland ist dabei der Social-Media-Kontext. Für das ohnehin breite Nutzungsspektrum hat die Plattform jetzt einige neue Optionen eingeführt. Dazu zählt zum Beispiel das Feature Canva Code. Von Taschenrechnern über Formulare bis hin zu Karteikarten verwandelt dieses neue Tool statische Inhalte in dynamische Erlebnisse – und das mithilfe eines simplen Prompts. Die User müssen lediglich ihre Kreationsidee beschreiben.

Die kreierten Visuals können per Link geteilt oder in Designs eingebettet werden. Der Fokus auf KI-gestützte Features zeigt sich indes bei vielen Canva-Entwicklungen. Schon 2023 konnten erste User direkt in Canva KI-Videos erstellen.

Jetzt ist mit Canva AI ein Feature da, das sprachgesteuertes, konversationsfähiges Gegenüber daherkommt. Canva AI ist wie ein KI-Bot, mit dem du deine Ideen diskutieren kannst, während dieser dir Vorschläge macht und beim Designen hilft.

Das Unternehmen erklärt:

[…] From presentations to social media graphics, simply use a simple prompt (voice, text, or media – whatever feels most natural), and Canva AI will get to work. Then fine-tune your design in the Visual Suite: apply your Brand Kit, collaborate with your team, or turn it into a template to share.