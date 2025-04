Wer das Modell for free nutzt, kann auf die gleichen vom jüngst geupdateten GPT-4o-Modell unterstützten Fähigkeiten setzen wie zahlende Abonnent:innen. Wir haben es mit einem simplen Prompt getestest. Dieser lautete schlicht: „Lass eine Katze ein Bild von der Queen halten.“ Das Ergebnis zeigt eine Katze, die ein Bild vor sich hält, das deutlich an Queen Elizabeth II. erinnert.

KI-generiertes Bild: Katze hält ein Bild der Queen, GPT-4o-Produktion

Allerdings zeigt unser Test, was an der Option, die viele User erfreut, problematisch ist. Zum einen können Free User pro Tag nur wenige Prompts eingeben, um Bilder zu generieren; wir waren auf drei begrenzt. Mit einem Bezahlmodell steigt die Nutzungsfrequenz. Zum anderen generiert das Modell oft problemlos nicht nur Abbilder berühmter Personen, sondern auch Stilkopien, etwa bei der Nutzung der populären Ästhetik des Zeichentrickfilmstudios Ghibli. Das deutet auf eine Möglichkeit zum Missbrauch des Modells in verschiedenen Kontexten, allen voran zur Verbreitung von Fake News hin, lässt aber ebenso auf ein tiefgreifendes Problem des Modells schließen. Denn dieses könnte, schaut man sich den Output an, durchaus mit vielen Visuals trainiert worden sein, die eigentlich geschützte Werke sind und deren Aneignung in Form von Stilübernahmen, Strukturkopien oder gar Kopien ohne Kontext zum ethischen und urheberrechtlichen Problem werden. Florian Zandt untermauert in seinem Kommentar auf t3n diese Problematik und schreibt unter anderem:

[…] Prompt-Engineering hat nichts mit kreativem Ausdruck zu tun, sondern mit Effizienzsteigerung. Die hat im geschäftlichen Kontext in manchen Bereichen ihre Daseinsberechtigung. Aber in der Kunst, in der der menschliche Blick ein zentraler Faktor ist, sind glattgebügelte Ergebnisse mit wenig Aufwand ein Affront […].