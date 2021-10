Google, die mit riesigem Abstand weltmarktführende Suchmaschine, wird im Brave Browser künftig nicht mehr die Standardoption sein. Einer aktuellen Ankündigung des Unternehmens Brave zufolge wird die Default-Suchmaschine, die auch in der Adresszeile im Browser genutzt wird, für neue User des Browsers umgestellt. In den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich wird der neue Brave Browser voreingestellt. In Deutschland hingegen wird DuckDuckGo als Alternative integriert und in Frankreich Qwant. Weitere Ländern sollen folgen.

Wer den Brave Browser bereits nutzt, wird seine aktuellen Suchmaschineneinstellungen beibehalten. Allerdings können Nutzer:innen die Brave Search aktiv als Default einstellen. Die eigene Suchmaschine von Brave ist noch recht jung, im Sommer 2021 wurde sie für eine umfassende Betaphase ausgerollt. Diese Suchmaschine soll eine datenschutzzentrierte Alternative zu Google, Bing und Co. liefern. Dabei wird ein eigener Index zugrunde gelegt, während weder die User noch deren Suchen oder Klicks getrackt werden. Brave hat sogar sieben Prinzipien aufgestellt, die die Sicherheit der Suchmaschine für User gewährleisten sollen. Aktuell ist die Suche dort noch werbefrei, die kostenlose Version wird aber bald durch Ads unterstützt werden. Eine werbefreie Premium-Version soll dann auch gestartet werden.

Seit dem Beta-Release im Juni konnte die Brave Search bereits ein Wachstum verzeichnen, das Brendan Eich, CEO und Mitgründer von Brave, im Blogpost betont:

Brave Search has grown significantly since its release last June, with nearly 80 million queries per month. Our users are pleased with the comprehensive privacy solution that Brave Search provides against Big Tech by being integrated into our browser. As we know from experience in many browsers, the default setting is crucial for adoption, and Brave Search has reached the quality and critical mass needed to become our default search option, and to offer our users a seamless privacy-by-default online experience.