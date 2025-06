Sie erinnern an Google und bringen frischen Wind auf die Videoplattform: YouTube hat erstmalig KI-generierte Suchergebnisse integriert. Was bedeutet das für Creator und Brands?

Google gestaltet das Sucherlebnis mit der umfassenden Integration generativer KI-Inhalte neu – die AI Overviews werden mittlerweile über 1,5 Milliarden Menschen und zudem auch zwischen organischen Non-KI-Ergebnissen angezeigt. Zuletzt hatte das Unternehmen den Roll-out in über 200 Ländern und mehr als 40 Sprachen bekanntgegeben. Wie Publisher und Marken ihre Inhalte optimal auf die Sichtbarkeit in Googles KI-Suchergebnissen vorbereiten können, hat das Unternehmen kürzlich in einem Blog-Beitrag verraten.

© Google via Canva

Jetzt hat Googles Tochtergesellschaft YouTube den Launch einer Funktion angekündigt, die an die von Google bekannten AI Overviews erinnert – mit eigenem Spin: Die neuen, KI-gestützten Carousels in den Suchergebnissen bieten den Usern nicht nur eine AI-generierte Textübersicht mit den wichtigsten Informationen zu ihrer Anfrage, sondern auch ein Videokarussell mit Clips, die Ausschnitte potenziell relevanter Videos zeigen. Bei der Suche nach „den besten Stränden auf Hawaii“ werden beispielsweise Clips mit empfohlenen Schnorchel-Spots oder Vulkanstränden angezeigt.