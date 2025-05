Beim Anschauen von Shorts können die User das Video pausieren, die Option Lens im oberen Menü auswählen und per Tap ein Objekt im Video markieren – anschließend öffnet sich die Suche sowie die darauffolgenden Search-Ergebnisse und Visual Matches. Die Integration von Google Lens auf YouTube ist nicht gänzlich neu: Schon vergangenes Jahr hatte die Videoplattform die Funktion testweise eingebaut (allerdings nicht in Shorts) und es ersten Nutzer:innen ermöglicht, mit Google Lens auf Basis eines selbst aufgenommenen Bildes nach passenden Videos auf YouTube suchen. Die nun erweiterte Integration stellt eine interessante Verknüpfung der immer beliebteren Suche via Social Media und der altbekannten Google-Fähigkeiten dar.

Der Konkurrenz einen Schritt voraus

Die Zugehörigkeit zu Google verschafft YouTube in diesem Fall einen klaren Wettbewerbsvorteil: Die Plattform kann dank Integrationen wie jener von Google Lens mit Features überzeugen, die über das Funktionsspektrum der eigenen Suche hinausgehen. Nichtsdestotrotz orientiert sich YouTube an anderer Stelle an von der Konkurrenz bekannten Features – etwa TikToks Kommentar-Overlay.

Von YouTubes neuem Lens Feature profitieren zunächst vor allem die Nutzer:innen – denn während der Betaphase werden ihnen keine Ads in den Suchergebnissen angezeigt. Zudem ist die Lens Experience, so Google, nicht für Shorts mit YouTube Shopping Affiliate Links oder Paid Product Promotions verfügbar. Stattdessen können die User mit Lens beispielsweise nach einer im Short gezeigten Sehenswürdigkeit suchen und sich auf Google über diese informieren.

Ob sich die Ad- und Shopping-freie Ausrichtung in Zukunft ändern wird, lässt YouTube bislang offen. Sollte sich die Funktion künftig monetarisieren lassen, ist etwa die Suche nach einem im Rahmen einer Brand-Kooperation gezeigten Produkt denkbar, das über Google Lens direkt gefunden und nachgekauft werden kann. Zunächst bleibt die Lens-Integration jedoch eine praktische Spielerei für die User.