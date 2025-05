Schon im März rollte YouTube eine Review-Verbesserung für erste Creator aus und versprach mehr manuelle Reviews in Bezug auf die Prüfung der Eignung für Werbeintegrationen. Letztere hängt auf YouTube mit Videosymbolfarben zusammen, derer gibt es drei: Grün, Gelb und Rot. Rot steht für die mangelnde Eignung für die Werbemonetarisierung, Gelb für eine eingeschränkte Monetarisierung – etwa aufgrund von Problemen bei der Einhaltung von YouTubes Richtlinien für werbefreundliche Inhalte – und Grün steht für eine uneingeschränkte Monetarisierungsoption. Oftmals erhalten Videos von Creatorn aber nur ein gelbes Symbol. Jetzt möchte YouTube solche Zuschreibungen automatisiert in eine weiterführende Prüfung übergeben, um etwaige Fehlzuschreibungen zu korrigieren. Das heißt konkret, dass mehr Videos manuell geprüft werden, um möglicherweise gelbe in grüne Videosymbole zu ändern, sofern zulässig. Auf der YouTube Help Website beschrieb YouTube den zunächst limitierten Test wie folgt:

To improve the accuracy of our yellow icon decisions and get your videos monetizing faster, we are experimenting with automatically sending videos that receive a ‘Limited or no ads‘ rating for an additional review. This means that in some cases, we may review a newly uploaded video, even if visibility is set to private, and some monetization decisions may take up to 24 hours. We’re rolling this out to a small percentage of creators at first, but we’ll keep you posted on our plans to expand it to all creators that monetize with ads.