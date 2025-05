Einblick, wie neue Werbeformate für zusätzliche Sichtbarkeit sorgen, findest du in unserem Artikel zu YouTubes neuen Werbeformaten, die auf Streamer-Seite für Frustrationen sorgen könnten.

© YouTube

Hosts erhalten Einblick in ihre Popularität – und Top Podcasts profitieren

Für viele US Podcast Hosts war der eigene Erfolg auf YouTube bislang schwer einzuordnen. Zwar gab es View-Zahlen und Interaktionen, doch fehlte eine echte Vergleichbarkeit mit anderen Formaten. Das ändert sich jetzt: Dank der neuen Podcast Charts erkennen Hosts und Produzent:innen auf einen Blick, wie gefragt ihr Format im direkten Marktvergleich ist. Die wöchentlich aktualisierten Charts machen sichtbar, welche Podcasts aktuell am meisten geschaut werden – basierend auf der Watch Time.

Podcasts, die es in die Top 100 schaffen, erhalten mit der regelmäßigen Chart-Platzierung bessere Chancen auf zusätzliche Reichweite. Das Ranking dient außerdem als Empfehlung – viele Nutzer:innen entdecken dort neue Formate, was zu einem weiteren Anstieg der Hörer:innenzahlen führen kann. Es entsteht ein Kreislauf, in dem erfolgreiche Podcasts durch die Charts noch mehr Sichtbarkeit und potenziell mehr Zuhörer:innen gewinnen.

Auch für Streamer, die Podcasts auf YouTube verfolgen, bietet die Übersicht Orientierung. Wer wissen möchte, welche Formate gerade im Trend liegen, kann sich einfach durch das Ranking klicken. So entsteht eine neue Dynamik: Erfolgreiche Podcasts werden nicht nur für Hörer:innen, sondern auch für Marken und Werbepartner:innen leichter auffindbar.

Top 10 Podcast Charts auf YouTube in den USA

Das sind die aktuellen Top Ten der YouTube Podcast Charts für die Woche vom 5. bis 11. Mai 2025, basierend auf der Watch Time in den USA:

YouTube Podcast Charts: Die Top Ten im Überblick, © YouTube

Diese Rangliste zeigt die Vielfalt der beliebtesten Podcasts auf YouTube, von Comedy über True Crime bis hin zu politischen Diskussionen. Die vollständige Liste der Top 100 Podcasts findest du auf der offiziellen YouTube-Charts-Seite.

Die Bühne für Podcast Stars: Was das aktuelle Ranking zeigt

Die erste Ausgabe der YouTube Podcast Charts für Mai 2025 macht deutlich: Es sind vor allem etablierte Formate, die aktuell den Ton angeben. The Joe Rogan Experience sichert sich erneut den Spitzenplatz, gefolgt von Kill Tony und Rotten Mango. In den Top Ten finden sich Shows aus unterschiedlichsten Genres – von Comedy und True Crime bis zu gesellschaftlichen Debatten.

Diese Vielfalt zeigt deutlich: Podcasts sind auf YouTube längst im Mainstream angekommen und prägen die Content-Landschaft maßgeblich mit. Für Creator und Brands bietet das neue Podcast Ranking eine wertvolle Basis, um Reichweite und Relevanz datenbasiert einzuschätzen und gezielt zu steuern.

Wer wissen möchte, wie YouTube inzwischen eine Milliarde Podcast Views weltweit erreicht hat, sollte unseren Artikel zur passenden Case Study mit Insights aus dem internationalen Markt lesen.

© YouTube via Canva

Das Format Gemischtes Hack mit Tommi Schmitt und Felix Lobrecht sichert sich weltweit den zweiten Platz unter den Video-Podcasts – allerdings auf Spotify, nicht auf YouTube. Warum deutsche Podcasts international so erfolgreich sind, welche Bedeutung Videoformate für diesen Erfolg haben und wie sich der Markt perspektivisch entwickelt, beleuchtet Saruul Krause-Jentsch, Head of Podcast bei Spotify, im aktuellen Interview. Das Gespräch ist sowohl als Digital Bash Podcast-Folge als auch als ausführlicher Artikel verfügbar.