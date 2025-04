Amjad Hanif, Vice President of Creator Products für die Videoplattform, fasst zusammen, welche Wege Marken und Creator nutzen können, um über YouTube Geld zu verdienen. Er listet zehn Säulen der YouTube-Monetarisierung auf.

Die Ads sind YouTubes Kerngeschäft. Wer Videos auf der Plattform ausspielt, kann diese über das YouTube Partner Program für die Monetarisierung freigeben, wenn sie den Richtlinien entsprechen. Creator erhalten 55 Prozent Anteil an den Ads, bei YouTube Shorts sind es 45 Prozent. Hanif schreibt:

Our unique revenue-sharing model has long been the core of creator earnings, with creators receiving the majority of revenue generated from ads on their videos. Building on this success, we pioneered Shorts revenue sharing, deepening our commitment to growing creator monetization.

Aktuell können die User sogar auf mehr Monetarisierungsoptionen und schnellere Freigaben ihrer Videos für diesen Zweck bauen, weil YouTube mehr manuelle Reviews durchführen und somit mehr Inventare für Advertiser bereitstellen möchte.

Das Abonnementmodell YouTube Premium wiederum sieht vor, dass die Abonnent:innen eben keine Ads sehen – und von weiteren Vorteilen wie Downloads profitieren. Auch eine YouTube Lite-Version gibt es neuerdings, die einige Ads anzeigt und günstiger ist. Zusammen mit YouTube Music hat das Unternehmen für Premium bereits über 125 Millionen Abonnent:innen gewonnen. Damit verdient die Google-Tochter viel Geld; und ein Anteil davon wird an Partner:innen weiterverteilt. Zudem heißt es bei YouTube:

Marken und Creator können indes auf YouTube auch auf YouTube Shopping zurückgreifen. Das ermöglicht unter anderem die Zusammenstellung ausgewählter Produkte in Collections, die Darstellung von Affiliate Content in Videonähe und das Teilen von exklusiven Promo-Codes.

Der Channel kann mit dem eigenen Store verknüpft werden, Produkte lassen sich in Videos und Texten taggen. In seinem Beitrag zu den Zielen für das Jahr 2025 erklärte YouTubes CEO Neal Mohan bereits:

[…] We’re committed to meeting creators where they are with tools and features that power their businesses and communities. We’ll continue to support their growth through more traditional revenue streams like ads and YouTube Premium, while introducing new ways for creators to partner with brands to bring their products to life […] .