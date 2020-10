Wer bei YouTube einen Kommentar hinterlässt, der möglicherweise gegen die Richtlinien verstößt, weil er beleidigend, gewaltverherrlichend oder anzüglich ist, könnte bald eine Warnung angezeigt bekommen. Außerdem könnten Kommentare, die für eine spätere Review zurückgehalten und daher nicht bei einem Account veröffentlicht wurden, bald nach 60 Tagen automatisch gelöscht werden.

Ein großes Problem auf der Videoplattform YouTube sind die vielen Kommentare im Kontext von Hate Speech, Sexualisierungen und Co. Bei über zwei Milliarden Usern kommen solche Kommentare durchaus vor – trotz des stetigen Entfernens vieler unangebrachter Inhalte. Und YouTube möchte die Zahl dieser minimieren, denn die Brand Safety für Werbetreibende wird durch solche Kommentare – die beispielsweise zu Sexualisierung von Kindervideos führen können – beeinträchtigt. So hatte YouTube in der Vergangenheit bereits mit Werbeboykotten zu kämpfen.

Obwohl Kommentare bei den eigenen Accounts auch deaktiviert werden können, ist die Interaktion der User oft erwünscht. Daher testet YouTube nun zwei neue Optionen zur Kontrolle von Kommentaren. Auf der YouTube-Hilfeseite wird von einem Test berichtet, bei dem Usern ein Reminder angezeigt wird, sollten sie potentiell unangemessene Inhalte in den Kommentaren posten.

To help encourage more respectful interactions on YouTube, we’re testing out a reminder that pops up before you post a potentially offensive comment, giving you a moment to reflect on your comment and revise your reply/comment before it’s published.