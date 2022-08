Wer Shorts auf anderen Plattformen teilt, etwa als TikTok oder Reel, muss mit Reichweiteneinschränkungen rechnen. Denn die Algorithmen der Plattformen pushen originäre Inhalte, während reposteter Content weniger Reichweite erhält. Um die Creator dazu zu animieren, für jede Plattform solch originäre Inhalte zu erstellen, versehen manche Apps die populären Kurzvideos mit einem Wasserzeichen. TikTok und Instagram machen es und YouTube jetzt auch. Die Videoplattform wird automatisch Wasserzeichen zu Shorts hinzufügen, sobald diese im YouTube Studio heruntergeladen werden.

Auf der Website der YouTube-Hilfe, auf der News und Updates für Shorts Creator präsentiert werden, teilt YouTube die Änderung hinsichtlich der Wasserzeichen für Shorts mit. Dort heißt es, dass die Creator ab jetzt Wasserzeichen in den Kurzvideos finden, wenn sie für das Crossposting heruntergeladen werden.

We’ve added a watermark to the Shorts you download so your viewers can see that the content you’re sharing across platforms can be found on YouTube Shorts,