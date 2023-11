Seit Februar 2022 investieren Unternehmen viel, um als Verified Organisation das begehrte goldene Häkchen auf X zu erhalten. Um neue Anreize für die Verifizierung zu schaffen, soll X Unternehmen bald einen monatlichen Anzeigen-Credit von 1.000 US-Dollar gutschreiben.

Mit dem Verified Organization Account erhalten Unternehmen Zugang zu allen Features von X Premium, darunter priorisierte Rankings in Konversationen, halb so viel Werbung und die Möglichkeit, beliebig viele Accounts als sogenannte Affiliates zu verbinden.

Die Kosten für die Verifizierung belaufen sich in den USA auf 1.000 US-Dollar pro Monat für das Basisabonnement und zusätzlich 50 US-Dollar pro Monat für verbundene Accounts. In Deutschland sind die Preise mit 1.130,50 Euro pro Monat für das Basisabonnement und 59,50 Euro pro Monat pro verbundenem Account höher. Die Abonnementkosten für verifizierte Organisationen in verschiedenen Ländern sind auf der X-Hilfeseite einsehbar.

1.000 US-Dollar Werbeanzeigen-Credit

Kürzlich wurden von dem X News Daily Account auf der Plattform X Screenshots geteilt, die das Ergebnis einer Überprüfung von Änderungen auf der X-Seite zeigt und ein neues Update für Verified Organisationen zeigt:

NEWS: Verified Organizations will soon include $1k of ads credits every month! https://t.co/lo09HaCMri pic.twitter.com/fi0BXDJxcQ — X News Daily (@xDaily) November 9, 2023 Den Screenshots zufolge soll Verified Organizations in Kürze ein Werbeanzeigen-Credit in Höhe von 1.000 US-Dollar pro Monat zur Verfügung stehen. Dieser muss im laufenden Monat ausgegeben werden und kann nicht auf den nächsten Monat übertragen werden. Die Verwendung des Credits ist für das eigene Unternehmen oder verbundene Accounts möglich. Ob dieser Vorteil mehr Unternehmen davon überzeugt, für einen hohen Preis das Abonnement abzuschließen, ist fraglich.

Das neueste Update für die Verified Organizations deutet darauf hin, dass die Plattform bestrebt ist, das golden Häkchen noch attraktiver zu machen. Im August 2023 berichtete The Verge über den Versuch von X, Werbetreibenden einen einmaligen 250 US-Dollar Credit gutzuschreiben, wenn sie in den folgenden 30 Tagen Werbeanzeigen in Höhe von 1.000 US-Dollar oder mehr schalten.

In der Vergangenheit hatte X mit dem Weggang von Top-Werbetreibenden zu kämpfen. Ein Großteil der Top Advertiser ist nicht mehr auf X aktiv. Dies belegen aktuelle Daten des Marketing- und Medienberatungsunternehmens Ebiquity, welche Business Insider vorliegen. Die Daten von Ebiquity stehen in starkem Kontrast zu Aussagen von X CEO Linda Yaccarino. Diese erklärte kürzlich, dass 90 Prozent der Top Advertiser zu X zurückgekehrt seien, nachdem die Plattform nach Musks Übernahme ein Drittel der größten Advertiser verloren hatte.

Bookmarks für alle User verfügbar

Ein weiteres Update, das alle X-Nutzer:innen anspricht, ist die Einführung der Bookmark-Funktion. Damit können Nutzer Inhalte wie Posts zu ihrer Lesezeichenliste hinzufügen und leichter wiederfinden.