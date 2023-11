Inzwischen hat Cathcart allerdings erklärt, dass WhatsApp zwar keineswegs plane, Ads in der Inbox zu zeigen, dass aber Werbung im Status oder in den im Sommer 2023 weltweit gelaunchten Channels möglich ist.

In einem Gespräch mit dem brasilianischen Medium Folha de S. Paulo gab Will Cathcart an, dass Werbung im Status oder in den Channels durchaus in Betracht gezogen wird. Für TechCrunch schreibt Ivan Mehta über das Thema und zitiert den WhatsApp-Chef:

The reason I qualified [sic] the answer is that there could be ads in other places — channels or status. For example, channels might charge people to subscribe, they might be exclusive to paid members or the owners might want to promote the channel. But, no, we won’t put ads in your inbox.