Via WhatsApp Business können Unternehmen Usern mit Broadcasts jetzt Produktinfos schicken. Aber die Nachrichten an User werden limitiert und diese haben ohnehin viel Kontrolle über die geschäftliche Kommunikation.

[…] From talking to friends and family, to booking bus tickets, getting an update on a delivery or paying your utility bills – we’re making it even easier to use WhatsApp for daily tasks,

schreibt Meta auf dem offiziellen Blog. Zu diesen Aufgaben können auch das Shopping und die Geschäftskommunikation gehören. Deshalb gibt es für WhatsApp seit langem WhatsApp Business als Option für Unternehmen. Diese können User mithilfe der der neuen Broadcast-Funktion jetzt im Chat Werbung senden – wenn die User am Unternehmen interessiert sind. Die User wiederum sollen zugleich nicht mit Business-Nachrichten überfrachtet werden.

WhatsApp im Wandel: Von der Meta AI bis zum Business Broadcast

Die Meta Messaging App WhatsApp verwandelt sich mehr und mehr zu einer umfassenden Applikation für verschiedene Zwecke. So verweist die Einführung von Musik im Status – der an Instagrams Stories erinnert – auf den Social-Media-Charakter der App. Und die Integration der Meta AI auch in Deutschland erweitert die Nutzungsfunktionen in Bereichen wie Kommunikation und Suche.

So sieht der Meta AI-Start-Chat auf WhatsApp aus (Android), eigener Screenshot

Mit der Suchoption können sich User ebenso über Unternehmen informieren. Diese können auf WhatsApp mit eigenen Channels als One-to-many-Kommunikationskanal über Neuigkeiten, Produkte und Brand-Kooperationen hinweisen. Und sie können via WhatsApp Business mit Nutzer:innen direkt in Kontakt treten, um die Geschäftskommunikation zu vereinfachen, Conversions zu steigern und Angebote zu machen. Für Letzteres bietet Meta jetzt die sogenannten Business Broadcasts. Mit diesem Paid Feature können die Unternehmen in Chats mit Usern, die bereits mit dem Unternehmens-Account interagiert haben, Promotionen integrieren. Sie schicken den Usern also quasi Ads, etwa in Form von neuen Angeboten und/oder Rabattaktionen. Der Umstand, dass die Unternehmen für diese Angebotssendungen zahlen müssen, soll dafür sorgen, dass sie diese Nachrichten mit Bedacht schicken – und nicht zu oft. Auch soll die Zahl der Nachrichten von Unternehmen an die User insgesamt limitiert werden. Meta erklärt:

We want messages from businesses to be helpful and expected, which is why we’ve introduced limits to the number of marketing messages that people can receive, thereby minimizing inbox overload.

Zudem können User beim Erhalt einer solchen Nachricht mit Promotion direkt ihr Interesse oder Desinteresse bekunden und via Opt-out ebenso künftige Angebote ausschließen.

So sehen Business Broadcast-Nachrichten auf WhatsApp aus, © Meta

Grundsätzlich gilt für die Nachrichten von Unternehmen auf User-Seite die Opt-in-Regelung. Nur bei Interesse werden sie in den Chat gelangen, nicht einfach so von Unternehmen kontaktiert. Und sie können jederzeit wieder aus den Chats austreten. Ihr Feedback kann WhatsApp jedoch dabei helfen zu verstehen, warum sie bestimmte Business-Konversationen nicht weiterführen möchten.