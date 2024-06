Für WhatsApp Business werden AI Features zur Ad-Kreation und für Chats integriert, das Meta Verified Badge kommt für Unternehmen und ein Tap-to-call Feature hilft Usern weiter.

Meta arbeitet mit Hochdruck an der Integration neuer KI-Lösungen in sämtlichen Bereichen des eigenen Plattformkosmos. Auch die Messaging App WhatsApp mit ihren mehr als zwei Milliarden Usern wird mit entsprechenden Funktionen versehen. So hat der Konzern bereits die Meta AI für viele User in der App integriert. Sogar Video-Calls lassen sich mit der Meta AI via WhatsApp starten. Jetzt erhält der Bereich WhatsApp Business ebenfalls hilfreiche KI-Tools – und überdies ein für potentielle Kund:innen wichtiges Anruf-Feature sowie eine Verifizierungsoption per Badge, die noch zusätzlichen Support von Meta verspricht.

© Meta via Canva

Drei große Updates für WhatsApp Business: Bessere Performance und mehr Business im Fokus

Auf Threads hat Meta den Start der neuen Optionen für den Business-Bereich von WhatsApp bekanntgegeben.