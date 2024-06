Meta bietet Nutzer:innen jetzt die Möglichkeit, das Abonnementprogramm Meta Verified 14 Tage lang zu testen. Sollte ein User nicht zufrieden sein, erhält er sein Geld zurück.

Seit über einem Jahr bietet Meta mit Meta Verified ein Abonnementprogramm an, das besonders für Creator und Unternehmen konzipiert wurde. Für eine monatliche Gebühr von 11,99 US-Dollar (via App 14,99 US-Dollar) erhalten Abonnent:innen einen blauen Verifizierungshaken sowie eine Reihe von Vorteilen, die ihre Sichtbarkeit und Authentizität in der Social-Media-Welt verbessern. Dies können entscheidende Faktoren für den Erfolg auf Plattformen wie Facebook und Instagram sein.

Vorteile von Meta Verified

Abonnent:innen genießen eine erhöhte Sichtbarkeit durch Priorisierung im Support und Schutz vor nachahmenden Accounts. Zudem stehen ihnen exklusive Funktionen wie spezielle Sticker für Stories und Reels zur Verfügung, die ihre Inhalte von der Masse abheben. Meta arbeitet kontinuierlich daran, das Programm attraktiver zu gestalten. Im März 2024 wurden Pläne zur Einführung neuer Features bekannt gegeben, darunter die Möglichkeit, Links in Reels zu integrieren und eine dedizierte Customer Support Hotline, die speziell Abonnent:innen vorbehalten ist.

Im Mai 2024 experimentierte Meta mit zwei neuen Features, um die Auffindbarkeit und Sichtbarkeit von verifizierten Konten zu verbessern: „Search Optimization“ und „Help with Discovery“. Durch die Search Optimization erscheinen Meta Verified Accounts prominenter in den Suchergebnissen, was das Auffinden dieser Profile erleichtert. Help with Discovery hingegen hebt den Content und die Accounts der verifizierten Nutzer:innen im Facebook Feed hervor, was den Wert des Verified Accounts zusätzlich steigert.

Neues Feature: 14-tägige Testphase

Das jüngste Update in Meta Verified ist die Einführung einer 14-tägigen Testphase. Nutzer:innen können das Abonnementprogramm zwei Wochen lang ausprobieren und bei Unzufriedenheit ihr Geld zurückerhalten. Dieses Angebot wurde von App Researcher Jonah Manzano entdeckt, der Screenshots davon auf der Plattform X teilte.