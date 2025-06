WhatsApp bekommt Werbung, Abofunktionen und Sponsored Channels – alles im Updates Tab. Meta verspricht Datenschutz, aber das neue Modell wirft Fragen auf.

Meta bringt Werbung und bezahlte Inhalte in WhatsApp – und tastet damit erstmals am bislang werbefreien Raum des beliebtesten Messengers der Welt. Mit drei neuen Funktionen im Updates Tab will der Konzern die Plattform stärker monetarisieren: Unternehmen können künftig Anzeigen im Status platzieren, Kanäle lassen sich gegen Bezahlung promoten, und Nutzer:innen erhalten Zugang zu exklusiven Inhalten per Abo.

Die Formate sind klar vom Chat-Bereich getrennt und ausschließlich im Updates Tab verankert – dem Bereich für Statusmeldungen und Kanäle, der laut Meta mittlerweile täglich von über 1,5 Milliarden Menschen genutzt wird. Auch auf Threads wurde das Update offiziell angekündigt. Dort hebt WhatsApp hervor, dass der Updates Tab gezielt als separater Raum neben der privaten Kommunikation weiterentwickelt werde – mit neuen Tools, aber ohne Eingriff in persönliche Chats.