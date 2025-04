Ab sofort gibt es auf Meta-Plattformen in den USA kein Factchecking durch Third Parties mehr und die Community Notes der User halten als instabile Einordnung Einzug.

Schon seit dem 18. März können als Contributor registrierte User in den USA auf Facebook, Instagram und Threads Notes schreiben und bewerten. Dieses neue System zur Einordnung von Inhalten hat sich Meta von X abgeschaut, um eine Alternative zum Third Party Factchecking bieten zu können. Denn dieses wird abgeschafft – in Deutschland bleibt es aber vorerst bestehen.

© Meta via Canva

Nach der Ankündigung zum Start der Community Notes gab Meta jüngst das Ende des Faktenchecks in den USA bekannt. Seit dem 7. April ist es damit vorbei. Neue Faktencheck-Labels werden dort nicht mehr auftauchen. Stattdessen beginnt der Konzern mit der Ausspielung der Community Notes auf Facebook, Instagram und Threads.