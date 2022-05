Die Funktion zum Verschenken von Abonnements mit ausgewählten YouTube Creatorn liefert neue Unterstützungsmöglichkeiten.

YouTube weitet den Test zum Verschenken von Mitgliedschaften auf mehr User aus, nachdem zu Beginn des Jahres eine erste Testversion des Features in Japan ausgerollt wurde. Kanalmitgliedschaften, die YouTube-Version des Abonnementangebots von Twitch, ermöglichen es zahlenden Usern auf zusätzliche Vorteile zuzugreifen und gleichzeitig Ersteller:innen zu unterstützen.

Einen alternativen Weg, um Dankbarkeit für den Content der liebsten YouTube Creator auszudrücken, liefert auch das Feature Super Thanks. Wer also mehr als nur einen netten Kommentar schreiben will, kann seine Wertschätzung ebenso durch direkte Zahlungen bei favorisierten Videos zeigen.

Gründe für YouTubes Memberships Gifting

Gifted Memberships, © YouTube (mit Klick aufs Bild gelangst du einer größeren Ansicht)

Das Verschenken von Mitgliedschaften könnte es Usern ermöglichen, Kanalabonnements für diejenigen zu erwerben, die zwar womöglich an bestimmten Creatorn Interesse haben, aber noch keine zahlenden Nutzer:innen sind. Diejenigen, die schenken, haben jedoch keine Kontrolle darüber, wer ihre gespendeten Mitgliedschaften tatsächlich erhält. YouTube erklärt:

With Memberships Gifting, your channel members can buy a set number of channel memberships [5, 10, 20] in a single purchase, that YouTube will gift out to other viewers in your live stream. Viewers who receive a gift membership, get 1 month of access to your channel membership perks like loyalty badges, custom emoji and more. Viewers who receive gift memberships do not pay any charges and as the creator, you receive your usual revenue share from each transaction.

Demnach wird durch YouTubes System bestimmt, wer eine gespendete Mitgliedschaft erhält. Der Algorithmus basiert hierbei darauf, wie Nicht-Abonnent:innen mit dem jeweiligen Kanal interagieren:

For example, loyal viewers who are always watching and interacting with your content are more likely to receive gift memberships.

erläutert YouTube.

Die Option soll daher als Unterstützungsmaßnahme für Creator dienen, nicht als Geschenk für Freund:innen.

Gleichzeitig können User YouTube Creator mit dieser Möglichkeit unterstützen, Aufmerksamkeit für den Kanal zu erlangen. Denn mit Bezahlabonnements könnte eine breitere Community des Creators stärker gebunden werden. Auf Letzteres verweist auch YouTube und sagt:

Since February, we have been testing Memberships Gifting with a small subset of creators in Japan. We’ve seen that viewers who receive a gift show appreciation and gratitude, both in text and in other monetization options. Additionally, we have seen that many users who receive a gift and try out memberships perks decide to stay and become a paying member.

Wie funktioniert YouTubes Memberships Gifting?

Gifted Memberships, © YouTube (mit Klick aufs Bild gelangst du einer größeren Ansicht)

Beim Verschenken von Memberships können die Abonnent:innen des jeweiligen YouTube Channels eine festgelegte Anzahl von Bezahlabonnements mit einem einzigen Kauf erwerben, die YouTube dann an andere Zuschauer:innen im Livestream dieses Creators verschenkt. Zuschauer:innen, die eine Geschenkmitgliedschaft erhalten, haben dann einen Monat lang Zugriff auf die Kanalmitgliedschaft.

Wenn User eine gespendete Mitgliedschaft erhalten, werden sie über eine persönliche Live-Chat-Nachricht sowie eine Folge-E-Mail informiert. Erwähnenswert ist, dass Nutzer:innen sich für einen Stream anmelden müssen, um die Chance auf geschenkte Mitgliedschaften zu besitzen. Nur dann können Abonnent:innen im Chat auf die Eingabeaufforderung „Geschenke zulassen“ klicken. Um frühzeitig Zugang zu erhalten, kannst du dieses Formular ausfüllen, um Interesse zu bekunden.

Die Betaversion von Channel Memberships Giftig wird ab sofort mit einer Auswahl von Usern gestartet, erklärt YouTube und sagt weiter, dass bald schon alle Ersteller:innen Zugriff auf die Option erhalten werden. In dem Video erhältst du noch mehr Information über YouTubes neues Schenk-Feature:

© Creator Insider